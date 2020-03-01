محافظ الدقهلية: توفير 4 آلاف و700 مقعد للمدارس

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، توفير أثاث مقاعد بعدد 4 آلاف و700 مقعد لمدارس المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالعملية التعليمية حرصا على الطلاب.





وأكد المحافظ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التطورات الجارية في دول العالم وفي أنظمة التعليم الحديثة وذلك لتخريج طلاب متميزين لديهم إبداع وابتكار والبعد عن الحفظ والتلقين.





وطلب محافظ الدقهلية، من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد أولويات توريد الأثاث للمدارس المختلفة.



