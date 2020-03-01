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محافظ الدقهلية: توفير 4 آلاف و700 مقعد للمدارس

الأحد 01/مارس/2020 - 03:48 م
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المقاعد
المقاعد
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، توفير أثاث مقاعد بعدد 4 آلاف و700 مقعد لمدارس المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالعملية التعليمية حرصا على الطلاب. 

وأكد المحافظ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التطورات الجارية في دول العالم وفي أنظمة التعليم الحديثة وذلك لتخريج طلاب متميزين لديهم إبداع وابتكار والبعد عن الحفظ والتلقين. 

وطلب محافظ الدقهلية، من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد أولويات توريد الأثاث للمدارس المختلفة.

وقال المحافظ: إن التعاون والتنسيق قائم بين المحافظة وهيئة الأبنية، ووجه الشكر والتقدير للواء مهندس عبد الله سالم، رئيس الهيئة، على دعمه المستمر لاحتياجات مدارس الدقهلية. 

ومن ناحيته، أكد المهندس إبراهيم أبو عرب، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، أن هذا الأثاث لجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
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الكلمات المفتاحية

مدارس محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية الدقهلية أيمن مختار

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