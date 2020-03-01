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الأربعاء.. الكنيسة تبدأ نهضات تذكار رحيل البابا كيرلس السادس

الأحد 01/مارس/2020 - 03:42 م
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البابا كيرلس السادس
البابا كيرلس السادس
حازم رفعت
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء المقبل، لبدء نهضات عيد تذكار نياحة البطريرك البابا كيرلس السادس، في جميع كنائس الكرازة المرقسية، وتنتهي يوم الأحد الثامن من مارس الجاري، على أن تقيم القداسات صباح اليوم التالي الاثنين.

وكيرلس السادس، الذي رحل في التاسع من شهر مارس عام ١٩٧٠، هو البطريرك السادس عشر بعد المئة في بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ولد البابا الراحل في أسرة مُباركة مُحبة للمسيح، في 2 أغسطس سنة 1902، ودعي باسم "عازر".

وترك عملة بإحدى الشركات والتحق بدير البراموس في 27 يوليو 1927، ورُسم راهبًا باسم "مينا" في 25 فبراير 1928، وسيم قسًا في 18 يوليو 1931 ثم قمصا بعد ذلك.

وتوحد في مغارة بوادي النطرون، وكان لا يزال في الثلاثين من عمره، وأنشأ كنيسة باسم الشهيد مارمينا بمصر القديمة، وأقام بها حتى سيم بطريركيًا للكرازة المرقسية في 10 مايو 1959.

ونعي البابا كيرلس، هو أكبر وأطول نعي في تاريخ مصر، دام ستة أشهر، ويليه نعي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
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الكلمات المفتاحية

نياحة تذكار الكنيست البابا كيرلس

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