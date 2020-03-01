يلا شوت بلس - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط مانشستر سيتي الآن KORAONLINE

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الأحد 01/مارس/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

في الوقت الذي يكافح فيه أستون فيلا من أجل تفادي الهبوط وحسم البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع الفريق إلى تفجير مفاجأة عندما يلتقي مانشستر سيتي الأحد على ملعب “ويمبلي” في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح مانشستر سيتي الذي تعززت ثقته بشكل كبير بعدما تغلب على ريال مدريد الإسباني في عقر داره 2 / 1 يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى الفوز ليتوج بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال سبعة أعوام والمرة الرابعة خلال آخر خمسة أعوام.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ورغم كل الإمكانيات التي يحظى بها مانشستر سيتي ومديره الفني بيب جوارديولا، يرى أستون فيلا ومديره الفني دين سميث أن مباراة الغد تشكل فرصة مثالية لاستعراض قدرات الفريق.

وقال سميث في تصريحات لموقع نادي أستون فيلا على الإنترنت “أواصل التحدث مع اللاعبين بشأن مدى افتقادنا للألقاب نحن جميعا ندرك حاجتنا للبقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفوز بالألقاب هو ما نمارس الرياضة من أجله. نحن نرغب في الفوز بالمباريات وكذلك الألقاب، وهذا من بين تلك الألقاب.”

وأضاف “لدينا تاريخ مبعث فخر في هذه البطولة، فقد فزنا بها خمس مرات، وأود أن أكون المدرب الذي قاد الفريق للفوز بها للمرة السادسة.”


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