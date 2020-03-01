محافظ الدقهلية يكلف "وكيل التضامن" بالاطمئنان على مصابي حادث بني عبيد

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتوجه للمستشفى العام الجديد للاطمئنان على مصابي مركز بنى فى حادثة انقلاب سيارة امام قريه سلكا اثناء ذهابهم للعمل فى جمع البسلة.





وقدم وكيل وزارة التضامن تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية بالشفاء العاجل وقدم مساعدة مالية لإحدى المصابات والتي ما تزال في المستشفى تخضع للعلاج واطمأن على الرعاية الطبية المقدمه لها.





ومن جانبه أكد الدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أكد على ضرورة توفير كافة الرعاية والعناية للمصابين منذ اللحظة الأولى لوصولهن المستشفى وتوفير جميع مستلزمات العلاج والادوية المطلوبة.





يذكر أنه قد تماثلت حالتين للشفاء من ثلاثة حالات وخرجن من المستشفى ومازالت الأخيرة تخضع للعلاج بقسم جراحة القلب وتتماثل للشفاء.



