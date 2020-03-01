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شاهد.. أول ظهور لحبيبة "نيكولاس كيدج" في نيويورك (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 03:40 م
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بوابة الفجر
لمياء محمد
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ظهر الممثل الامريكي نيوكلاس كيدج، في مطار "جون كيندي"، نيويورك بالولايات المتحدة، برفقة حبيبته الجديدة لأول مرة، والتي تصغره بسنوات عديدة.

واستطاع مصور "الباباراتزي"، التقاط بعض الصور لـ"كيدج"، وهو يصطحب حبيبته في رحلته، ومن الملامح الواضحة لحبيبته التي تدعى "ريكو شيباتا" أنها من شعوب شرق آسيا.

ويذكر أن تزوج "نيوكلاس" أربع مرات من قبل، أخرهم كانت "إيريكا كويكي"، التي تزوجها لمدة 4 أيام فقط.

وكان "كيج" متزوجًا في السابق من "باتريشيا أركيت"، بين عامي 1995 و2001، ومن بعدها تزوج "بليزا ماري بريسلي" لمدة 4 أشهر، قبل أن يتزوج "بأليس كيم" عام 2004، ولم توضح الأمور بعد، حول استمرار ارتباطه الجديد من عدمه.

شاهد.. أول ظهور لحبيبة "نيكولاس كيدج" في نيويورك (صور)
شاهد.. أول ظهور لحبيبة "نيكولاس كيدج" في نيويورك (صور)
شاهد.. أول ظهور لحبيبة "نيكولاس كيدج" في نيويورك (صور)
شاهد.. أول ظهور لحبيبة "نيكولاس كيدج" في نيويورك (صور)
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نيورك ممثب امريكي كيدج الرى

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