الثلاثاء.. قبول طلبات التدريب الفندقي للإناث مجانا بمكافأة 1000 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بدء تلقي طلبات راغبي التدريب من الإناث، اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وحتى 10 مارس الجاري، وسوف يتم التدريب مجانا، وبمكافأة قدرها 1000 جنيه كبدل انتقال للمتدربة، للتدريب على الأعمال الفندقية "مطبخ، وسرفيس، وغرف".





وأشار الوزير، في تصريحات، أن التدريب يتم بفندق انتركونتننتال سيتي ستارز مدينة نصر، لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل 6 أيام أسبوعيا، وإلى أن هذا التدريب يهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل، وتمكينهن في المجتمع في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالوزارة.





وقال "سعفان": إنه يشترط في المتدربة أن تكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، ومن حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، والسن من 18 إلى 30 سنة .





وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم مرفقا بها السيرة الذاتية، ولا تزيد على صفحة واحدة، وصورة البطاقة، والمؤهل، وذلك بمقر الوزارة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.





ومن ناحيته قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزارة القوى العاملة كانت قد أطلقت وحدة بالديوان العام لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين، برئاسة الوزير، وعضوية اثنين من الشخصيات العامة، والخبراء، ومثلهم من المجلس القومي للمرأة، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل.



