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اعتقال رئيس تحرير وكالة روسية في تركيا

الأحد 01/مارس/2020 - 03:41 م
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ماهر بوزتيبي
ماهر بوزتيبي
وكالات
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اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأحد، رئيس تحرير وكالة سبوتنيك الروسية ماهر بوزتيبي، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

 

وقالت الوكالة الروسية، في بيان لها، إن الشرطة التركية اعتقلت بوزتيبي، وتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول.

 

وقد أشارت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إلى أن لديها معلومات تفيد باحتجاز موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا"، لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

 

وطالبت الخارجية الروسية، السلطات التركية بالتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

 

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.

 

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وكالة سبوتنيك ماهر بوزتيبي تركيا اعتقال رئيس تحرير

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