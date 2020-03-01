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أحمد عبد الله يحضر مع شوقي غريب قرعة أولمبياد طوكيو

الأحد 01/مارس/2020 - 02:49 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لخوض نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر لها يوليو المقبل.

وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو المقبلة، عقب نجاحه في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، بالبطولة التي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أحمد عبدالله عضو مجلس إدارة الجبلاية، للسفر رفقة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إلى طوكيو من أجل حضور قرعة أولمبياد 2020.

ومن المنتظر أن يسافر الوفد المصري إلى اليابان بداية أبريل المقبل من أجل حضور القرعة المقرر لها يوم 15 من نفس الشهر.

كما يقوم عبدالله خلال تواجده في اليابان، بتفقد فندق إقامة البعثة المصرية وملاعب التدريب، على أن يتفق مع عدد من المنتخبات لإقامة مباريات ودية استعدادًا للحدث الدولي.
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