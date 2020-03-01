'الأعلى للإعلام' يستدعي خالد أبوبكر

طلبت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء خالد أبوبكر المذيع بقناة "ON E"؛ للاستماع إلى رده بشأن شكوى مقدمة ضده من النائب جلال عوارة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة جمال شوقي، اليوم، لمناقشة عدد من الشكاوى.



