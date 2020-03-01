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وزير السياحة يعلن أسعار تذاكر متحف الغردقة (فيديو)

الأحد 01/مارس/2020 - 02:43 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن من يدير متحف أثار الغردقة المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره، والمستثمر وشركة القطاع الخاص قامت بتمويل كل ما طلبناه الفاترين والإضاءة واللوحات ووسائل التأمين بتكلفة نحو 185 مليون جنيه، على أن يتم تقاسم عائد الزيارات لمدة 15 عاما.

وأضاف "العناني"، خلال تصريحات له على هامش افتتاح متحف آثار الغردقة، والمذاعة عبر الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن سعر تذكرة دخول متحف آثار الغردقة 200 جنيه للأجنبي، و100 جنيه للطالب الأجنبي، و80 جنيه للمواطن المصري، و40 جنيه للطالب المصري مع استمرار الرحلات المدرسية للمرحلة الابتدائية والاعدادية، وذوي الاحتياجات الخاصة للمتحف مجانًا.

وتابع وزير السياحة والآثار، أن الهدف من إقامة متحف آثار الغردقة ليس التجارة، وإنما من غير المعقول ألا يكون بالغردقة متحف للآثار حتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

متحف الغردقه المجلس الاعلي للآثار الآثار اسعار تذاكر

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