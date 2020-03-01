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طلب إحاطة بشأن انتشار المتسولين من ذوي الإعاقة بالمواصلات

الأحد 01/مارس/2020 - 02:43 م
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أنيسة حسونة
أنيسة حسونة
عبداللطيف هيبة
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تقدمت أنيسة حسونه، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التضامن، والنقل، بشأن انتشار متسولين من ذوي الإعاقة بالمواصلات العامة.

وأشارت في طلبها، اليوم الأحد، إلى ظهور مشكلة جديدة باتت تهدد حياة الأطفال ذوي الإعاقة، وهي انتشارهم في المواصلات العامة لاسيما القطارات ومترو الأنفاق، وتسريحهم كباعة جائلين ومتسولين، يقومون ببيع منتجات وخدمات للركاب.

وأوضحت أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 15 لـ20 عام، يقومون بأعمال التسول واستغلال اعاقتهم في الحصول على مبالغ من الركاب، في ظل غياب الرقابة داخل تلك المواصلات لمنعهم من الدخول وممارسة التسول، حفاظا على أرواحهم، بخاصة وأنهم لا يمتلكون القدرة سواء العقلية أو الحركية الكاملة، مما يشكل خطورة بالغة على حياتهم، تؤدي بهم إلى تعرضهم لإصابات.

وأكدت أن غياب الرقابة على بوابات مترو الأنفاق، والسماح لهؤلاء الأطفال بالنزول داخل المحطات والتسول، مع إغفال أفراد الأمن المسئولين عن الرقابة داخل المحطات لمنع والتصدي لنزول هؤلاء الأطفال، ويقومون بالسماح لهم بالتسول والتجول بين المحطات.

وطالبت بتحركات عاجلة لحماية هؤلاء الأطفال، وانتشالهم ووضعهم في مراكز إعاقة لاستكمال مراحل علاجهم، وحمايتهم من هذه الممارسات الخاطئة، مع تشديد إجراءات منع صعودهم المواصلات العامة، وتخصيص خط للإبلاغ عن هؤلاء الأطفال لحمايتهم وتوفير سبل أمنة لهم.
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