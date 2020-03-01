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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 117 حالة

الأحد 01/مارس/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال معهد روبرت كوتش لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في ألمانيا قفزت إلى 117 من 66 حالة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقامت لجنة الأزمات التابعة للحكومة الألمانية بتوسيع إرشادات السفر عبر الحدود وإلغاء الأحداث الدولية الكبرى، ونصح وزير الصحة الأشخاص الذين يعانون من أعراض البرد بالابتعاد عن التجمعات.

وتوجد أكثر من نصف الحالات في شمال الراين - وستفاليا، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، حيث سيتم إغلاق العديد من المدارس ومراكز الرعاية النهارية يوم الاثنين لمحاولة منع انتشار الفيروس بعد أن أظهر الموظفون نتائج إيجابية.

وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر لصحيفة بيلد آم سونتاج إنه يتوقع توفير لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

ولدى سؤاله عما إذا كانت ألمانيا مستعدة لإغلاق المدن والمناطق للسيطرة على الوباء، أجاب سيهوفر: "سيكون هذا هو الملاذ الأخير". ولم يوضح ما الذي يجب أن يحدث لألمانيا حتى تسن مثل هذه الإجراءات الصارمة.

وفي الوقت نفسه، قال وزير المالية أولاف شولز في تصريحات نُشرت، اليوم الأحد، إن ألمانيا ستكون في وضع يسمح لها باتخاذ تدابير تحفيزية مالية في حال تسبب فيروس كورونا في حدوث أزمة اقتصادية عالمية.
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الكلمات المفتاحية

الصحة ألمانيا إصابات كورونا

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