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مصدر بـ"الصحة": الوزيرة تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف مستجدات كورونا
الأحد 01/مارس/2020 - 02:35 م
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منى صموئيل
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قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد سوف تعقد اجتماعا عاجلا ومؤتمرا صحفيا اليوم الأحد.
وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى " الفجر"، أن المؤتمر سيعقد في مطار القاهرة، في تمام الساعة الخامسة مساءا، لمراجعة الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الحجر الصحي في المطار، والتأكد من تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها الوزارة لمنع تسرب أي حالات كورونا إلى البلاد.
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