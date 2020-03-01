Advertisements
Advertisements
Advertisements

خدع شعبه.. كيف تستر "تميم" على انتشار فيروس كورونا؟

الأحد 01/مارس/2020 - 02:33 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
Advertisements
رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر، وسط صمت تام من الحكومة القطرية، حيث يواصل تميم بن حمد أمير دويلة قطر، سياسة التضليل والكذب، أعلن إصابة حالة واحدة عائدة من إيران.

تضارب التصريحات حول كورونا

دائما ما يتستر تميم بن حمد أمير دويلة قطر، على خسائره، حيث كشفت المعارضة القطرية إصابة أكثر من 120 إصابة بفيروس "كورونا"، وخصص تميم، بعض الفنادق كمقر للحجر الصحي، وفرض كردون أمني حوله لتأمينهم.

واضطر تميم، للإعلان عن وجود إصابة بفيروس كورونا في قطر عائدة من إيران، بعدما فضح اكتشاف حالات عديدة مصابة بالفيروس وسط صمت تام من حكومته.

إخفاء حقائق انتشار كورونا
رغم تلك الحقائق، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد، حسبما جاء في بيان عاجل لوكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن حالة الإصابة المؤكدة تعود لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما كان قد عاد من إيران مؤخرا، وذلك ضمن المواطنين التي قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، مشيرة إلى أنه قد تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة.

وبعد كشف الحقائق، تباهت وزارة الصحة القطرية، بعدم وجود حالة إصابة بالفيروس القاتل.

استمرار الطيران بين قطر وإيران
ورغم تعليق دول العالم أجمع رحلات الطيران من وإلى إيران، نظرا لأنها بها حالات إصابة بفيروس كورونا، أعلى معدل خارج الصين، فإن دويلة قطر لم ترعى شعبها حيث تستمر حركة الطيران بين قطر وإيران، والتي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس مؤخرا.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا الجديد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

تتفاقم الأزمة يوما بعد يوم، حيث تفشى فيروس كورونا القاتل، معظم دول العالم، ما أجبرهم على تشكيل الحدود وتعليق التنقل بينهم، تخوفا من انتقال الفيروس المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سياسة التضليل خداع شعبه تستر تميم اخر الاخبار إصابات كورونا

أخبار تهمك

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

استبعاد رمضان وكهربا و6 نجوم من قائمة الأهلي ضد صن داونز

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصدر بـ"الصحة" يكشف حقيقة نقل مصابين بكورونا لمستشفى النجيلة

منذ 42 دقيقة

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 21 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

قائد واتفورد يكشف عن نقطة ضعف ليفربول

منذ نصف ساعة

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

احذروا التقلبات.. الأرصاد تعلن كواليس طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. تركيا وأفغانستان يقررا وقف السفر من وإلي إيران

العراق يغلق المعبر الحدودي مع الكويت وسط انتشار فيروس كورونا

عمان تسجل أول إصابتين بفيروس "كورونا" وتعلق رحلاتها مع إيران

إجراءات بالمطارات وحالة تأهب.. أبرز استعدادات دول الخليج لمواجهة فيروس كورونا

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

"كورونا" يلتهم رؤوس نظام إيران.. هل يتسبب في إسقاط الملالي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:28 م

قائد واتفورد يكشف عن نقطة ضعف ليفربول

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

عاجل.. أول دعوى قضائية بشأن مبارك عقب وفاته

12:51 م

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

11:47 ص

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status