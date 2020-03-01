وزيرة التخطيط ومحافظ الفيوم يفتتحان ورشة "رؤية مصر 2030 المحدثة"

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، ورشة عمل "رؤية مصر 2030 المُحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية”، المنعقدة بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون بالفيوم خلال الفترة من 1- 3 مارس الجاري.





وشهد الفعاليات الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والمهندس سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، والدكتورة هويدا بركات، رئيسة وحدة الاستدامة بوزارة التخطيط.





كما حضر الورشة ممثلو 14 محافظة هي: بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.

وتهدف ورشة إلى مجموعة من الأهداف الوطنية الرئيسية والفرعية أهمها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتحقيق نظام بيني متكامل ومستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصري، وتعزيز الريادة المصرية.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته البالغة بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل، واختيار محافظة الفيوم لاستضافة هذا الحدث بمشاركة حشد كبير من كافة المحافظات، الأمر الذي سيعود بالنفع على بلدنا مصر ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع.





وتمنى أن تخرج ورشة العمل والمناقشات والحوار المجتمعي بنتائج وتوصيات إيجابية تخدم المجتمع، لافتًا إلى أهمية التعاون التام بين الزراعة والري كأحد المقومات التنموية الرئيسية على أرض المحافظة.

وأشار خلال كلمته، إلى أن ما يحدث على أرض مصر الآن، من تنمية حقيقية يعد معجزة، فقد نجحنا في تخطي الأزمات التي تعرضنا لها وتحويل السلبيات إلى إيجابيات وذلك بفضل اهتمام القيادة السياسية وحرصها على تحقيق تنمية مجتمعية شاملة على مختلف الأصعدة.





ولفت إلى أن ما شهدته مصر من نجاحات وإنجازات خلال الخمس سنوات السابقة يرجع إلى الخطط الاستراتيجية الواضحة التي وضعتها الدولة وتم تنفيذها من خلال التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والأهلي.

