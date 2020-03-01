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حجز أكثر من 200 لتر من الزيت المدعم بولاية تونس
الأحد 01/مارس/2020 - 02:12 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس السبت 29 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.
- حجز 755 كلغ من الخضر والغلال بولايات أريانة وسوسة وصفاقس.
- حجز 411 علبة سجائر و 249 كلغ من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك و216 لتر من الزيت المدعم بولاية تونس.
في مجال الأمن العــــام:
- إيقاف 03 أشخاص مفتش عنهم.
- القيام بـ102 عملية حجز.
- تحرير محضر عدليّ.
- القيام بـ 11 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
- حجز 02 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.
في المجال الصحي:
- تحرير 181 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 105 مخالفة صحية.
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