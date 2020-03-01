حجز أكثر من 200 لتر من الزيت المدعم بولاية تونس

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس السبت 29 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:









أهم عمليّات الحجز:

- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.

- حجز 755 كلغ من الخضر والغلال بولايات أريانة وسوسة وصفاقس.

- حجز 411 علبة سجائر و 249 كلغ من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك و216 لتر من الزيت المدعم بولاية تونس.









في مجال الأمن العــــام:





- إيقاف 03 أشخاص مفتش عنهم.





- القيام بـ102 عملية حجز.





- تحرير محضر عدليّ.





- القيام بـ 11 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.





- حجز 02 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.













في المجال الصحي:





- تحرير 181 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 105 مخالفة صحية.