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حجز أكثر من 200 لتر من الزيت المدعم بولاية تونس

الأحد 01/مارس/2020 - 02:12 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس السبت 29 فيفري 2020، عن تحقيق النتائج التالية:


أهم عمليّات الحجز:

- حجز 4000 لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس.

- حجز 755 كلغ من الخضر والغلال بولايات أريانة وسوسة وصفاقس.

- حجز 411 علبة سجائر و 249 كلغ من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك و216 لتر من الزيت المدعم بولاية تونس.


في مجال الأمن العــــام:

- إيقاف 03 أشخاص مفتش عنهم.

- القيام بـ102 عملية حجز.

- تحرير محضر عدليّ.

- القيام بـ 11 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- حجز 02 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.



في المجال الصحي:

- تحرير 181 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 105 مخالفة صحية.
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