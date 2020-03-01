أشرف الداودي: "قنا تتجمل بالتعليم" ينفذها طلاب المدارس الفنية



وأشار في تصريحات اليوم الأحد، إلى الجهود التي يبذلها الشباب، وضرورة استثمار طاقاتهم واستغلالها بالشكل الأمثل باعتبارهم هم المستقبل.





ولفت إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية العمل التطوعي الذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للشوارع.



وأوضح أنه أجرى جولة تفقدية بمبنى مديرية التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



واستطلع "الداودي"، أراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا الدور الذي تقوم به المديرية في إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.



وأوصى محافظ قنا، العاملين بالمديرية على ضرورة تلبية احتياجات الأهالي والاستجابة لطلباتهم في حدود القانون.



قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن مديرية التربية والتعليم بقنا، أطلقت مبادرة "قنا تتجمل بالتعليم" ويقوم بتنفيذها طلاب ومعلمي المدارس الفنية، وتستهدف المبادرة تجميل ودهان أكشاك الكهرباء بالشوارع لإظهارها بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة.