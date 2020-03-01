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عاجل.. مصدر بـ"الصحة" يكشف حقيقة نقل مصابين بكورونا لمستشفى النجيلة
الأحد 01/مارس/2020 - 02:16 م
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منى صموئيل
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نفى مصدر بوزارة الصحة والسكان، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد المواقع الصحفية، اليوم الأحد، بشأن عزل شخصين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا، ووضعهما بمستشفى النجيلة في مرسى مطروح.
وأكد في تصريح إلى "الفجر"، أن هذه الشائعات عارية تماما عن الصحة، وأن الوزارة ستصدر بيانا بعد قليل لنفي ما تردد.
وأكد في تصريح إلى "الفجر"، أن هذه الشائعات عارية تماما عن الصحة، وأن الوزارة ستصدر بيانا بعد قليل لنفي ما تردد.
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