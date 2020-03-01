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وزير الداخلية السعودي يقدم درع مجلس وزراء الداخلية العرب لقيس سعيد

الأحد 01/مارس/2020 - 01:17 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الأحد 01 مارس 2020، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ومثل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التونسية السعودية من جهة، وتثمين دعم تونس المتواصل لمجلس وزراء الداخلية العرب من جهة أخرى.

وقدم الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز لرئيس الجمهورية بالمناسبة، درع مجلس وزراء الداخلية العرب .

وإثر اللقاء، استقبل رئيس الدولة وزراء الداخلية العرب المشاركين في الدورة السابعة والثلاثين، التي تنعقد اليوم الأحد بتونس تحت رعاية رئيس الجمهورية.
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