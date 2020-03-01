Advertisements
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-3-2020 في سوق العبور
الأحد 01/مارس/2020 - 01:15 م
Advertisements
Advertisements
أسعار الخضراوات اليوم
استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت 1-3-2020 بسوق الجملة بالعبور، وذلك تزامناً مع إستقرار حالة العرض والطلب في السوق، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالى بحسب أخر التحديثات في سوق العبور :
أسعار الخضراوات في الأسواق
تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات.
وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 2- 3 جنيهات.
وتراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.
وتراوح كيلو البصل 3 - 6.5 جنيهات.
وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.
تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-7 جنيهات.
تراوح سعر الكوسة 4-7 جنيهات للكيلو.
وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.
وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.
وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.
وتراوح سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.
وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.
فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.
وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها.
وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.
وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.
وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.
أسعار الفاكهة في الأسواق
سجل سعر الجوافة اليوم نحو 7.5 جنيهات للكيلو.
سجل سعر كيلو البرتقال 5 جنيهات.
سجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.
سجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.
Advertisements