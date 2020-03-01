أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-3-2020 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم





استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت 1-3-2020 بسوق الجملة بالعبور، وذلك تزامناً مع إستقرار حالة العرض والطلب في السوق، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالى بحسب أخر التحديثات في سوق العبور :





أسعار الخضراوات في الأسواق





تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات.





وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 2- 3 جنيهات.





وتراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.





وتراوح كيلو البصل 3 - 6.5 جنيهات.





وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.





تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-7 جنيهات.





تراوح سعر الكوسة 4-7 جنيهات للكيلو.





وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.





وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.





وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.





وتراوح سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.





وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.





فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.





وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها.





وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.





وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.





وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.





أسعار الفاكهة في الأسواق





سجل سعر الجوافة اليوم نحو 7.5 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو البرتقال 5 جنيهات.

سجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.

سجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.

سجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.



