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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-3-2020 في سوق العبور

الأحد 01/مارس/2020 - 01:15 م
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بوابة الفجر
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أسعار الخضراوات اليوم 

استقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت 1-3-2020 بسوق الجملة بالعبور، وذلك تزامناً مع إستقرار حالة العرض والطلب في السوق، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالى بحسب أخر التحديثات في سوق العبور :

أسعار الخضراوات في الأسواق

تراوحت أسعار الطماطم بين 2 – 5 جنيهات.

وتراوحت أسعار البطاطس تتراوح بين 2- 3 جنيهات.

وتراوحت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 6-10 جنيهات.

وتراوح كيلو البصل 3 - 6.5 جنيهات.

وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات.

تراوحت الباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 4-7 جنيهات.

 تراوح سعر الكوسة 4-7 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الخيار ما بين 3 – 7 جنيهات للكيلو.

 وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات.

 وتراوح سعر الثوم بين 7-11 جنيها.

 وتراوح سعر الملوخية بين 4-6 جنيهات.

وتراوحت أسعار الكرنب بين 2 – 5 جنيهات.

 فيما تراوح سعر البسلة من 14-20 جنيها.

 وتراوحت أسعار البطاطا بين 2- 4 جنيها.

 وتراوحت السبانخ بين 4-5 جنيهات.

 وتراوح سعر اللفت 1- 1.5 جنيها.

 وتراوح سعر البنجر ما بين 2- 4 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق 

سجل سعر الجوافة اليوم نحو 7.5 جنيهات للكيلو.
سجل سعر كيلو البرتقال 5 جنيهات.
سجل سعر الموز 8 جنيهات للكيلو.
سجل سعر الفراولة 12 جنيها للكيلو.
سجل اليوسفي ما بين 2.5 - 5 جنيهًا للكيلو.
بلغ سعر كيلو الرمان ما بين 5- 10 جنيهًا للكيلو.

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