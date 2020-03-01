Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكلاسيكو يرفع شعار 4-4-2

الأحد 01/مارس/2020 - 01:16 م
Advertisements
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
عبد القادر عرابي
Advertisements

تترقب جماهير كرة القدم على مستوى العالم بشغف كبير مساء اليوم الأحد مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقين بملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

 

وتمثل تلك المباراة أهمية كبيرة للفريقين، كونها فاصلة في مشوار الليجا، رغم تبقي 12 مباراة كاملة على نهاية الدوري.

 

وأعطى فارق النقطتين لمصلحة برشلونة المتصدر المباراة أهمية كبيرة، وذلك لأن الفريقين ليس بمأمن من الخروج الأوروبي، وتبقى تلك البطولة الوحيدة أمامها لإنقاذ موسميهما، بعد أن ودعا كأس الملك سوياً من ربع النهائي.

 

وبحسب الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، فإن بنسبة كبيرة، سيدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وكيكي سيتين مدرب برشلونة المباراة برباعي وسط صريح، مع الإعتماد على ثنائي هجومي، أحدهما مهاجم صريح والآخر مهاجم متحرك.

 

وتأتي تلك الرغبة في خوف كلاً من المدربين في الخسارة، والتي ستصدر توتراً كبيراً للفريق المنهزم.

 

وبالنظر لريال مدريد، من المقرر أن يعتمد زيدان على الرباعي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي، وأمامهما كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، لتصبح تشكيلة ريال مدريد المتوقعه كالتالي.

 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

 

خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي.

 

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي.

 

خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

 

بالنسبة لبرشلونة، فالأمور لا تختلف كثيراً، حيث يبدو سيتين أقرب لهذا الفكر، بالإعتماد على سيرجي بوسكيتس وفرانكي دي يونج وأرثر وأرتورو فيدال، وأمامهما أنطوان جريزمان وليونيل ميسي، ليصبح تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي.

 

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

 

خط الدفاع: جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

 

خط الوسط: أرثر ميلو - فرانكي دي يونج - سيرجي بوسكيتس - أرتورو فيدال.

 

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد مباراة الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو اخبار ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 20 ساعة

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

منذ 40 دقيقة

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

احذروا التقلبات.. الأرصاد تعلن كواليس طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يهزم برشلونة 2-1 في حضور ماتيو لاهوز

منذ ساعة الا ربع

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

ثنائي أهلاوي وغياب الزمالك عن التشكيل المثالي لجولة الأبطال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مديرة البرنامج الأفريقي بـ"الأهرام" تكشف مفاجآت صادمة عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أيهما أقوي؟.. تشكيلتي برشلونة وريال مدريد للموسم الجديد

التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش الريال beIN SPORTS

بالأرقام.. تقييمات مرتفعة للاعبي ريال مدريد و برشلونة في الكلاسيكو

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

11:47 ص

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

09:43 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status