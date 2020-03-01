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أعراض مرض الكورونا.. هذه الأمور احذر تجاهلها

الأحد 01/مارس/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
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في ظل تفشي مرض الكورونا في أغلب دول العالم يبحث الكثيرون عن أعراض مرض الكورونا وطرق الوقاية منه لكي، حيث راح ضحيته عدد كبير من الوفيات، ويوجد نسبة عالية من المصابين في مختلف دول العالم، ولأن أعراض مرض الكورونا تتشابه مع أعراض البرد يصعب اكتشاف مصاب الكورونا بسهولة، لذا يبحث الناس عن أعراض مرض الكورونا وطرق الوقاية منه لكي يتعالجون أنفسهم قبل فوات الأوان ومن أعراض مرض الكورونا ما يلي:

1-  سيلان الأنف 
2- السعال مصحوب ببلغم
3-  التهاب الحلق 
4- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ)
5- العطس
6- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال
7- ضيق في التنفس

وطرق الوقاية من مرض الكورونا يجب على الأشخاص اتباع الأتي للحفاظ على أنفسهم في ظل انتشار الفيروس في كل مكان بالعالم:

-يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون جيدا لقتل البكتيريا ومنع انتقال الفيروسات.

- يجب عند الكحة والعطس وضع منديل على الفم والأنف، مع غسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروسات.

- يجب تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.

- ابتعد عن الأشخاص المصابين بالكحة والعطس، إذ أن الفيروس سهل الانتقال للأشخاص عن طريق الهواء.
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