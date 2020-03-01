نادر حمدي عن عمرو دياب: "محدش عمل اللي عمله"

وجه الفنان نادر حمدي عضو فريق واما رسالة للهضبة عمرو دياب،أعرب فيها عن حبه الشديد له، وعن شعوره بالفخر تجاهه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر نادر صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب،ظهر فيها وهو يقوم باحتضانه، وعلق على الصورة قائلاً :"أنا لما بشوف الراجل ده، بشوفه بشكل تاني غيركم كلكم".



وتابع نادر قائلاً :"أنا أسف طبعا بس بجد بشوفه أسطورة حية فيها مستقبل وحاضر وتاريخ ماشي على الأرض، ولسه بيمدنا بعطائه اللي أنا ماشفتش زيه في مطرب آخر، عشان كده بقّدر كل خطوة، وكل طلب بيطلبه مني لما بنشتغل مع بعض".





وأضاف: "لو شايفين الصورة هتلاقوني (متشعلق) فيه مش حاضنه، علشان ده إحساسي ناحية الأغنية المصرية، وهو ممثلها، لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده، كان زماننا ما بنسمعش غير اللي بنسمعه اليومين دول مع احترامي لكل أنواع الفن، بس أحنا بنسعى للتحضر ولتحسين الذوق العام، وربنا يقدرنا جميعا، عمرو دياب أنا قولت اللي ماحدش قاله، وعملت اللي ماحدش عمله".



والجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا أمس حفلاً غنائيًا ضخمًا بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وذلك احتفالاً بألبومه الجديد " سهران"، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.





