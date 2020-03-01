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عكس التوقعات.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:06 م
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية: إنه يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، منوها بأنه متوقع أن تستمر حالات الاستقرار الفترة المقبلة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة، حيث ستتخطى درجات الحرارة المعدلات الطبيعية بنحو 5 درجات.

وشدد على ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة، حتى لا يصاب أحد بنزلات برد.

وتشهد مصر طقسا متقلبا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بخاصة بعد موجة الأمطار التي شهدتها البلاد منتصف الأسبوع الماض، وسط توقعات بعودة الطقس السيء، وهو ما نفاه "شاهين" اليوم.
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