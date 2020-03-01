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محافظ بورسعيد يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:02 م
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اللقاء
اللقاء
محمد عزام
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سفير أرمينيا بالقاهرة، كارين جريجوريان، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وعبر اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بزيارة سفير دولة أرمينيا للمحافظة، مؤكدا على أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين دولة مصر وأرمينيا.

وتناول اللقاء الحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التي تتم بجنوب وشرق وغرب بورسعيد.

ومن ناحيته، أعرب سفير دولة أرمينيا، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، مؤكدا امتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة، لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر.

وأشاد بما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات عملاقة في إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتي كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التي جعلتها في مصاف المدن.
محافظ بورسعيد يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة
محافظ بورسعيد يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة
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محافظ بورسعيد سفير أرمينيا بورسعيد السفير الأرميني

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