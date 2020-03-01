الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

انتشرت أنباء على مواقع التواصل الإجتماعي، عن إصابة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بفيروس الكورونا.





وفى نفس السياق أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية فى تصريح خاص لبوابة الفجر، أن بابا الفاتيكان مصاب بدور برد بسيط وعادى نافيا الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بإصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا القاتل.





وكان الفاتيكان قد لجأ إلى إلغاء قداس مخطط له فى روما وبعض أعمال البابا بعد إصابته بوعكة صحية لكنه شوهد وهو يسعل خلال قداس الأربعاء الماضى وقد تداول صور البابا على نطاق واسع مما أثار قلق محبى بابا الفاتيكان.



