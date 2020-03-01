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الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

الأحد 01/مارس/2020 - 01:01 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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انتشرت أنباء على مواقع التواصل الإجتماعي، عن إصابة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بفيروس الكورونا.

وفى نفس السياق أكد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية فى تصريح خاص لبوابة الفجر، أن بابا الفاتيكان مصاب بدور برد بسيط وعادى نافيا الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بإصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا القاتل.

وكان الفاتيكان قد لجأ إلى إلغاء قداس مخطط له فى روما وبعض أعمال البابا بعد إصابته بوعكة صحية لكنه شوهد وهو يسعل خلال قداس الأربعاء الماضى وقد تداول صور البابا على نطاق واسع مما أثار قلق محبى بابا الفاتيكان.

جديرا بالذكر أن موقع "مترو" البريطاني أكد أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 83 عامًا، تعرض لوعكة صحية بسيطة، وكان من المقرر أن يواصل أعماله لكنه فضل البقاء في دار ضيافة دون توضيح تفاصيل عن طبيعة المرض الذى أصاب البابا أو تفاصيل عن الوعكة الصحية.
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فرنسيس بابا الفاتيكان النائب البطريركي إصابة البابا فرنسيس

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