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محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 12:59 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عقب اجتماع مع أعضاء الهيئة العامة للتصنيع، الأتوبيس الذكى الجديد للتعرف على مدى ملائمته للتشغيل، الذى سيبدأ تشغيله فى المحافظة بشكل تجريبى لمدة ٢٠ يوم، تمهيدا لتطبيقه فى جميع أنحاء بورسعيد عند نجاح التجربة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة.

واطلع اللواء عادل الغضبان، على كيفية استخدام الأتوبيس الذكى عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونى، وكذلك التعرف على سعة الأتوبيس وتصميمه الداخلى، كما حرص المحافظ على القيام بجولة بالأتوبيس فى عدد من الشوارع بالمحافظة.

وأشاد"الغضبان"، بالأتوبيس الذكى والذى يعد على أعلى مستوى من الامكانيات ويتناسب مع التحول للمنظومة الرقمية الذى تشهده المحافظة، لافتا أنه يساهم فى حل مشكلات الازدحام فى المواصلات ويوفر مميزات الشحن الإلكترونى والتعرف على الخدمات الخاصة بمواعيد وخطوط الأتوبيس من خلال إبليكشن على الانترنت خاص بالشركة وذلك لتوفير الخدمة على أعلى مستوى للمواطن.

وأجرى محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة، ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع جولة بالأتوبيس داخل الشوارع لاختبار كفاءة الأتوبيس الجديد، واستمعا لشرح وافى عن مميزات الاتوبيس الكهربائي ومدى قدرته على السير فترات كبيرة.
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتفقد الأتوبيس الذكي الجديد (صور)
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محافظ بورسعيد الأتوبيس الذكي أتوبيسات

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