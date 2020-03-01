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حبس عاطلين لإتجارهما في الحشيش بالإسكندرية

الأحد 01/مارس/2020 - 12:54 م
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متهم
متهم
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإدارة شقة لاعادة تصنيع مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم بقصد الإتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص. 

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث القسم، بقيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه، باستئجار شقة لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والإتجار به.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين واستهدافهما، وألقي القبض عليهما وبتفتيش الشقة عثر بحوزتهما على 31 كيلوجراما من مخدر الحشيش، واسطمبة حديد، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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