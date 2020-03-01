حبس عاطل لإتجاره بالحشيش في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، بحبس تاجر مخدرات لحيازته 850 من مخدر الحشيش بقصد الإتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وطالبت النيابة بسرعة إجراءات المباحث التكميلية حول المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات.





البداية تعود عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "س. ر"، 28 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين والسابق اتهامه في قضیتین أخرھما 8544 لسنة 2011 "مخدرات" حال تواجده بمنطقة سكنه.



