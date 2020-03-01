تفاصيل أعمال تطوير معهد السمع والكلام





وأضاف أنه تم تجهيزه لاستقبال حالات التشخيص والكشف المبكر لضعاف السمع ضمن المبادرة الرئاسية التي تم تدشينها لهذا الغرض، وتجهيز القسم بأحدث الكبائن المعزولة لضمان دقة التشخيص.





وتابع أن الدور يضم قسم المعامل والذي تم تجهيزه ليواكب أحدث المستجدات في مجال التحاليل الطبية لتقديم خدمة طبية متكاملة، وتم إنشاء القسم الداخلي بطاقة 24 سريرًا وملحق به معمل لاختبارات النوم مجهز بأحدث الأجهزة لتشخيص متلازمة أمراض النوم، وملحق بالقسم سكن خاص للأطباء.



وتابع أنه تم إنشاء جناح جديد للعمليات بطاقة 5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث أجهزة الليزر والمناظير الضوئية المستخدمة في جراحات الجيوب الأنفية وبأحدث الميكروسكوبات لجراحات الأذن الدقيقة والحنجرة.





وأردف أنه تم تجهيز بعضها تجهيزا خاصا لعمليات زراعة القوقعة والتي تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وهناك أيضًا غرفة عمليات لعمل المناظير والحقن الحنجرى، كما يضم الجناح عدد 3 غرف إفاقة وسكن خاص بالطبيبات والممرضات.



ومن ناحيته، قال الدكتور سامح نظمي، نائب مدير المعهد: إن الخدمات التي يقدمها المعهد تتمثل في عمليات زرع القوقعة، وعلاج أمراض وعمليات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة بمختلف أنواعها، والتخاطب، علاج أمراض السمعيات، ورسم سمع بالكمبيوتر، وإختبار الاتزان، والانبعاث الصوتي والتصوير الحنجري.



وأورد أن عدد المترددين على المعهد سنويًا 160 ألف مريض، وعدد عمليات الأنف والأذن والحنجرة بلغت نحو 3279 عملية، وعدد عمليات زراعة القوقعة بلغت 476 عملية حتى الآن.

قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، التابع لهيئة المستشفيات الجامعية: إن أعمال تطوير المعهد، شملت قسم السمعيات وهو من الأقسام الفريدة على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة تشخيص أمراض السمع والاتزان.