Advertisements
Advertisements
Advertisements

افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)

الأحد 01/مارس/2020 - 12:42 م
Advertisements
الافتتاح
الافتتاح
منى صموئيل
Advertisements
افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأحد، المبنى الجديد وأعمال التطوير بمعهد السمع والكلام بإمبابة.

وكشف "زعتر"، عن أن التكلفة الإجمالية لتطوير وتجهيز المبنى الجديد للمعهد نحو 150 مليون جنيه، 
اشتمل التطوير على رفع كفاءة العيادات الخارجية بزيادة عددها وتطبيق أعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.

ونوه بأنه تم تدعيم أماكن الانتظار بإضافة أماكن انتظار خارجية لراحة المترددين على المعهد، وتم تزويد العيادات بنظام الاستدعاء الإلكتروني لتنظيم الدخول وراحة المرضى.

وأورد أنه تم إنشاء وحدة جديدة لغازات الدم بخزان أكسجين سعة 10 آلاف متر مكعب، وانشاء وحدة تعقيم مركزى بأحدث أجهزة التعقيم (البلازما)، كذلك تم تصميم نظام إنذار ضد الحريق متصل بوحدة إطفاء مركزية، وتم إنشاء محطة توليد كهرباء (ديزل) لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى فى أي وقت.

وتابع أنه تم رفع كفاءة جناح الإدارة وتطوير المكتبة الإلكترونية وقاعة الإجتماعات، وأما قسم التخاطب فقد تم رفع كفاءة عيادات التشخيص وعيادات المناظير ووحدة علاج تشخيص صعوبة البلع كخدمة طبية مستحدثة.

واختتم بأنه تم تطوير قاعات تدريب الأطفال من زارعي القوقعة، وتم تطوير وحدة علاج صعوبات التعلم وتحديث وحدة الدمج لأصحاب الإعاقات السمعية ضمن فصول المدارس في المراحل المختلفة، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات لعقد الأنشطة التدريبية والتعليم الطبى المستمر تتسع لعدد 80 فردا.
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
افتتاح المبنى الجديد لمعهد السمع والكلام (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معهد السمع والكلام معهد تطوير معهد السمع والكلام المستشفيات الجامعة السمع والكلام

أخبار تهمك

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 20 ساعة

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

منذ 39 دقيقة

احذروا التقلبات.. الأرصاد تعلن كواليس طقس الأيام المقبلة

منذ أقل من ساعتين

مديرة البرنامج الأفريقي بـ"الأهرام" تكشف مفاجآت صادمة عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

ثنائي أهلاوي وغياب الزمالك عن التشكيل المثالي لجولة الأبطال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يومين

ريال مدريد يهزم برشلونة 2-1 في حضور ماتيو لاهوز

منذ ساعة الا ربع

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:47 م

‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

فايلر يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الإياب أمام صن داونز

11:47 ص

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

09:22 ص

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

09:43 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status