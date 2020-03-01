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أسعار العملات اليوم الأحد 1-3-2020 في البنوك المصرية

الأحد 01/مارس/2020 - 12:34 م
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اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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أسعار العملات اليوم 

حافظت أسعار العملات اليوم السبت 1-3-2020 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وتعاود أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه المصري بعد حالة من الانخفاض المتتالي وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم الأحد
 
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 16.81 جنيه للشراء، 16.94 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 20.23 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم 50.79 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.



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