الطالع الفلكي الأحد 1/3/2020..سِتّ الدّار!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى التّاسعة و 20 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى التاسعة و48 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 22 أمشير قبطى ، 1 آذار رُومى، 7 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (أطلع أنا منها بأه)-فَشَرْ، دانْتِى اللى مِنَوّرَاهَا يابَرَكِتْنَا. (عبد البديع العربى من فيلم العار-1982)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر آذَار مارس....





آذار كلمة سريانيّة ذات أصل بابلى، بالفارسيّة القديمة تعنى آدَارُو/النّار،لكن أصل الكلمة آذار بابلى آشورى تُلفظ هادار بمعنى الصّوت الصّاخب بسبب إشتداد العواصف والزّوابع الرّبيعيّة مع قرب إنتهاء الشتاء ، وكانو يسمونه شهر السّبعة أو شهرالأرواح السبعة المُدمّرة لذلك كانو يقيمون الصلوات لله تَعَالى لطرد أيّة أرواح شريرة أوأصوات مُخيفة ، لفظ آذار أيضاً مُشتق من لفظ آزَار/أزوراء عاشورَاء رَمْزَاً وهو الشقيق الذى قُتل على يد شقيقه الشرير سِتْ ويكون بزوغه من جديد من عالمه السفلى فى 21 مارس ، فطوال الفترة السابقة كانت الحياة للنباتات تحت سطح الأرض بنمو جذورها ومع بشائرالربيع يبدأ آزار/النباتات فى الإزهَارمن جديد بمشيئة الله تَعَالى.





مارس أو ماريتْيوس المسئول عن الحرب عند قدماء الرّومان هو أيضاً الحارس على مخزون المحاصيل الزّراعيّة المطلوب منه تأمينها ضد اللصوص والغزاة، كان شهر مارس هو أول شهورالسنة الشمسية قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير فى العام 45 قبل الميلاد على يد يوليوس قيصر، وعادة ما يبدأ نشاط الجيش الرّومانى ومواسم الزّراعة معاً مع بداية هذا الشهر وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر مع نهاية الحصاد وعودة الطقس للبرودة من جديد ، اليوم هو عيد ماتْرُونَاليَا أو ماتروناليس فى رُومَا القديمة حيث يتم الإحتفال بـ جُونُو لوسِينَا الأم رَاعِيَة الأمهات والطفولة وتزور الأمهات والنّساء معبد جونو لوسينا 268 قبل الميلاد، ويذهبْنَ لتقديم الصلاة لله تعالى أن يُديم عليهنّ الذرّيّة وحياة أزواجهنّ ، وعليهن أن تكون شعورهنّ غيرمربوطة بأيّة فيونكة ولايُسمح لهنّ بارتداء أحزمة أو أيّة عقد مربوطة بأى مكان من ملابسهنّ أثناء الزيارة ، بالمنزل يقوم الزّوج بإهداء الهديّة لزوجته والإبنة لأمّها بمناسبة هذا العيد ، ويقوم الزوج بالصلاة لله تَعَالى للحفاظ على سلامة زوجته وأطفاله ، أما الزوجة و الأم فتقوم بإعداد وجبة طعام وتقديمها للخدم أو العبيد والفقراء.





والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب خلال شهر مارس غربياً-ترُوبِيكَال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام شامل لجميع الأبراج بتوقيت القاهرة...





(5 مارس) الزّهرة تنتقل لبرج الثّور فى الخامسة و7 دقائق فجراً ، وقت مُواتى لتجديد الزواج بشهر عسل جديد أو لأرجاع مُطلقة لعصمة زوجها وأيضاً للبدء بالمشاريع الفنيّة الجديدة بكافة أشكالها من رسم ونحت وديكور..إلخ.





(9 مارس) القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج العذراء فى السابعة و47 دقيقة ليلاً ، طاقة البدر مواتية للإستشفاء من أمراض الشتاء أو التعافى من صدمة عاطفيّة أو مالية وأيضاً تقويم الأطفال الصغار ومتابعة تقدمهم الدراسى.





(20 مارس) الشمس تنتقل لبرج الحَمَل فى الخامسة و50 دقيقة فجراً مُعلنة إنتهاء أشهر الشتاء القاسية والتجهّز لشهر الربيع بِطَىْ صفحة الماضى بحلوها ومرّها والبدء بصفحة جديدة من حياتنا بالتوازى مع ولادة الربيع.





(24 مارس) ولادة الهلال الجديد فى برج الحمل فى الحادية عشرة و28 دقيقة ظهراً ، وقت مناسب لبداية مشروع جديد أو علاقة عاطفية جديدة أو وظيفة جديدة أو الإنتقال لعتبة سكن جديد بالتوازى مع ولادة الهلال فى بُرج البدايات.





(30 مارس) المريخ ينتقل لبرج الدّلو فى التاسعة و43 دقيقة ليلاً ، فترة مناسبة للبدء بكورسات تعليمية أو معارض الكتاب والصناعة ومهرجانات التسوّق.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الثور: لسانك الحلو وعباراتك تشبه قطرات العسل مُفيدة فى تنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الجوزاء: أحد الباحثين عن المتاعب يرغب فى أداء بعض الألعاب ويجدك ملعباً مناسباً، وضعك مسافة بين مُمازح مُستخف يوفّرعليك الإحراج أوتخفيض لبريستيجك.





برج السّرطان: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل،لتوفر الوقت والجهد.





برج الأسد: إيد على إيد تساعد ولاعيب فى طلب المُساندة مُبكراً بدلاً عن المُكابرة وارتكاب أخطاء بالتبعيّة.





برج العذراء : لا تأخذ قرارك تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.

برج الميزان: طاقة مرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.





برج العقرب: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون واضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج القوس: العبوس فى وجوه الآخرين لايعنى الجديّة والإبتسامة الدّائمة قد يُساء فهمها ، خير الأمور الوَسَط.





برج الجدى: حافظ على مساحتك الخاصة ولاتسمح لأحدهم بتوريطك فى مشاكله ، مدّ يد المساعدة فى حدود طاقتك ، وبما لايضرّك.





برج الدّلو: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، الوقت غير مُناسب لمشاريع باهظة التكاليف ،لاتضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس.





برج الحوت : لاتقبل الأموركما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ دون قصد ، درهم وقاية.



