"تضامن الإسكندرية" تنقذ مشردا وتنقله لدار رعاية (صور)





وتوجه فريق التدخل السريع في الساعات الأولى من فجر اليوم، وتبين أنه يبلغ من العمر ٦٥ عامًا ويعاني من عدم القدرة على الحركة واشتباه بكسر بالقدم، كما تبين حصوله على الدعم النقدي المشروط من مديرية التضامن الاجتماعي.





وأمر مدير المديرية، بسرعة نقله لدار رعاية ليتلقى مختلف أوجه الرعاية اللازمة لحالته هذا، فيما ستتولى المديرية متابعته بالتنسيق مع الدار التي قررت استضافته بالمجان وتوفير أوجه الرعاية له ومنها الرعاية الصحية.



وقالت المديرية: إنه فور استقرار حالته سيتم مساعدته للوصول لذوية، للوقوف على أسباب تواجده بالشارع وتسليمه حال موافقته، كما سيتم دعم الاسرة ومساعدتها حال استلامه ليعيش في أسرته الطبيعية.

أنقذت أجهزة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأحد، مسنًا بلا مأوى، ونقلته إلى دار رعاية اجتماعية، بعد رصد مواقع التواصل الاجتماعي تواجده في أحد شوارع، في ظل موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة التي تتشهدها المحافظة.البداية، عندما تبلغ لمدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، بتواجد مُسن في أحد الشوارع بعد رصد صوره على مواقع التواصل الإجتماعي.