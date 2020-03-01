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تعرف على الاختصاصات الخمسة للدائرة الأولى "قضاء إداري"

الأحد 01/مارس/2020 - 11:41 ص
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القضاء الإداري
القضاء الإداري
هدير حمزة
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تنقسم محاكم القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، لنوعين: المحاكم التأدبية، والمحاكم الإدارية والتي تنقسم إلى ثلاثين دائرة تختص كل منهت بنظر أختصاص معين من المنازعات.

وتختص الدائرة الأولى حقوق وحريات، والتي تعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بنظر المنازعات المتعلقة بـالحقوق والحريات العامة، على النحو التالي:

1_ انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.

2_ الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول.

3_ المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقًا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى للمحكمة.

4_ طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

5_ منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
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الكلمات المفتاحية

محكمة مجلس الدولة القضاء الإداري الدائرة الأولى

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