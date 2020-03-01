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داني ميرفي ينصح ليفربول بضم زميل تريزيجيه

الأحد 01/مارس/2020 - 11:34 ص
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جيريليش
جيريليش
عبد القادر عرابي
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وجه داني ميرفي نجم ليفربول السابق النصح لكبار أندية الدوري الإنحليزي الممتاز لضم نجم خط أستون فيلا الإنجليزي جاك جيرليش، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال ميرفي لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "إنها فترة ذهبية للاعبي الوسط الإنجليز بين 20 و 25 عاماً".

 

وأضاف: "سيصبح ماسون مونت وديلي ألي وجاك جيرليش وجيمس ماديسون نجوم العِقد القادم في كرة القدم الإنجليزية".

 

وتابع: "لو كنت مكان بيب جوارديولا أو أولي جونار سولشاير أو يورجن كلوب، وأتيحت لي فرصة ضم أحدهم، بالتأكيد سيكون جيرليش".

 

وواصل: "كل هؤلاء اللاعبين يمتلكون جودة عالية، لكن جيرليش الآن في القمة".

 

واستطرد: "قاد جيرليش فريقه لنهائي كأس كاراباو، تابعته في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي عام 2015 ضد ليفربول، وأظهر موهبة لافتة خلال المباراة".

 

وأتم: "يمتلك جيرليش قدرات فنية كبيرة بالإضافة لبنيانه القوي والقدرة على شغل أكثر من موقع، لكنني أراه في مركز 10 كصانع ألعاب أمام ثنائي إرتكاز".

 

وأظهر جيرليش آداءاً قوياً مع الفريق الذي يصارع على البقاء في البريمييرليج، جعله مطمع لعدة أندية داخل وخارج إنجلترا.

 

ويلتقي أستون فيلا مساء اليوم مع مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" بملعب ويمبلي.

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