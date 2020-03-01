الاكاديمية المهنية للمعلمين.. التعليم تعلن فتح باب الترقي لمن تخلفوا عن التقديم

الاكاديمية المهنية للمعلمين، أعلن الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن فتح باب التقدم للترقي للمعلمين لمن تخلفوا عن التقديم، نظرا لأن لديهم موانع قهرية منعتهم من تقديم أوراقهم.





وكشف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أن هناك قرارا وزاريا مرتقبا بترقية 65 ألف معلم، مؤكدا أن آليات الترقي خلال الفترة المقبلة ستكون مميكنة بشكل كامل، ولن يكون فيها أية تدخلات بشرية ويتم انتقاء مستحقي الترقي بناء على معايير لا تقبل التدخلات.



