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الاكاديمية المهنية للمعلمين.. التعليم تعلن فتح باب الترقي لمن تخلفوا عن التقديم
الأحد 01/مارس/2020 - 11:09 ص
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الاكاديمية المهنية للمعلمين، أعلن الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن فتح باب التقدم للترقي للمعلمين لمن تخلفوا عن التقديم، نظرا لأن لديهم موانع قهرية منعتهم من تقديم أوراقهم.
وكشف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أن هناك قرارا وزاريا مرتقبا بترقية 65 ألف معلم، مؤكدا أن آليات الترقي خلال الفترة المقبلة ستكون مميكنة بشكل كامل، ولن يكون فيها أية تدخلات بشرية ويتم انتقاء مستحقي الترقي بناء على معايير لا تقبل التدخلات.
الاكاديمية المهنية للمعلمين، وقد تم طلب مجموعة من الأوراق والشروط اللازمة للمعلمين المقدمين في الترقي وهي كالتالي :
ملف الترقية الخاص بالمعلم من مستوي إلي مستوي آخر أعلي.
تقديم تقريرين للمعلم عن العامين الماضيين.
إحضار صحيفة أحوال معتمدة من الإدارة التعليمية التي يتبعها المعلم ويجب أن تكون مطبوعة.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
تقديم إخلاء طرف الأكاديمية الخاصة بالمعلم يتم استلامه بعد التدريب.
ملف إنجاز المعلم به البيانات الأساسية.
إقرار يفيد بإقامته بالعمل بمدة تصل 5 سنوات علي الأقل في الدرجة الوظيفية الأدنى.
كما يمكن معرفة الاستعلام عن مواعيد وأماكن التدريب الخاصة بترقيات المعلمين من خلال بكافة المحافظات من خلال الدخول علي الرابط الرسمي لموقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، والقيام بكتابة الرقم القومي وكود المعلم.
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