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فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة" خلال أيام

الأحد 01/مارس/2020 - 11:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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يبدأ فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة" خلال أيام، والذي يظهر خلال أحداثه كضيف شرف، بالتزامن مع قيامه بتصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول".

وعلى الرغم من ظهور فتحي عبد الوهاب خلال أحداث العمل كضيف شرف، إلا أنه يجسد خلال أحداثه دورا محوريا في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يتناول قصة جديدة في عالم الدراما تختلف عن أي عمل فني آخر، وأحداثه بعيدة تماما عن أحداث الفيلم الذي قدمه من قبل الفنان الراحل فريد شوقي. 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، داخل حي الجمالية في مصر القديمة، حول الصراع بين قوى الخير والشر والعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والعادات والتقاليد فيها.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة ودياب إلى جانب عدد آخر من الفنانين الشباب.

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