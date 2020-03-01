فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة" خلال أيام

يبدأ فتحي عبد الوهاب تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة" خلال أيام، والذي يظهر خلال أحداثه كضيف شرف، بالتزامن مع قيامه بتصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول".





وعلى الرغم من ظهور فتحي عبد الوهاب خلال أحداث العمل كضيف شرف، إلا أنه يجسد خلال أحداثه دورا محوريا في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يتناول قصة جديدة في عالم الدراما تختلف عن أي عمل فني آخر، وأحداثه بعيدة تماما عن أحداث الفيلم الذي قدمه من قبل الفنان الراحل فريد شوقي.



