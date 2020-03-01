محافظ قنا: القطاع الصحي له أولوية كبيرة خلال الفترة الحالية

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، إن الدولة تعطي القطاع الصحي أولوية كبيرة خلال الفترة الحالية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاستماع إلى طلباتهم والعمل على حلها.



