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محافظ قنا: القطاع الصحي له أولوية كبيرة خلال الفترة الحالية
الأحد 01/مارس/2020 - 11:30 ص
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بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، إن الدولة تعطي القطاع الصحي أولوية كبيرة خلال الفترة الحالية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاستماع إلى طلباتهم والعمل على حلها.
وأشار إلى أنه تم تفقد مستشفى الصدر بمدينة قنا لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمئن على توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، مشددًا على الاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى وحسن معاملة المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.
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