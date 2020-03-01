مسؤول: أكثر من 500 مهاجر وصلوا إلى الجزر اليونانية

صرح مسؤول بالشرطة اليونانية، بأن أكثر من 500 مهاجر وصلوا الى جزر بحر ايجه بشرق اليونان وهي ليسبوس وساموس وخيوس، اليوم الأحد.



وأضاف المسؤول، أن سبع سفن على الأقل بها أكثر من 300 مهاجر وصلت إلى جزيرة ليسبوس. كانت بعض العمليات لا تزال جارية، ووصل 150 مهاجرًا آخرين إلى جزيرة ساموس. حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وكان هناك توتر في كاستانيز يوم السبت بعد أن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لصد مئات المهاجرين على الجانب التركي مطالبين بالوصول إلى اليونان.



وأعلنت تركيا أنها لن تمنع مئات الآلاف من المهاجرين على أراضيها من الوصول إلى أوروبا، مما يؤدي إلى اندفاع شبه فوري إلى الحدود التي تتقاسمها مع اليونان عضو الاتحاد الأوروبي.



وقدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد الأشخاص على طول الحدود اليونانية التركية بـ 13.000. وفي وقت متأخر من يوم السبت، كانت الحافلات في المدن التركية لا تزال محملة بأشخاص متجهين إلى المنطقة الحدودية.



وكانت اليونان بوابة لمئات الآلاف من طالبي اللجوء إلى أوروبا في عامي 2015، و2016. يوجد بالفعل أكثر من 40.000 مهاجر في جزر بحر إيجة، يعيشون في مخيمات مكتظة بشدة وظروف قذرة.



وتعهدت اليونان بالخروج من التدفق الجماعي، حيث صرح وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي لمحطة أنت 1 التلفزيونية في اليونان "لا نريد هذا التدفق في بلدنا، هذا البلد ليس مجانيًا للجميع".

