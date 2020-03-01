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جهاز 6 أكتوبر يشارك فى مبادرة"اتحضر للأخضر" التى أطلقتها وزارة البيئة

الأحد 01/مارس/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
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شارك المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة، فى فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر"، التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذا معرض للأسر المنتجة بمقر جهاز المدينة.


 وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على البيئة والتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية ودعم الأسر المنتجة، موضحاً أنه تم توزيع 3000 شتلة مثمرة بالمجان متنوعة بين ثمار (الزيتون – البرتقال – اليوسفى - الجوافة) وغير ذلك.


وأكد رئيس الجهاز، أن الهدف من المبادرة هى الإستدامة التى نبحث عنها فى مجالاتنا المختلفة، وأن العالم أجمع يخطو خطوات سريعة فى جميع المجالات بهدف الحفاظ على الثروات المختلفة الموجودة على الأرض لضمان حق الأجيال القادمة، مشيراً إلى دعمه الكامل للمبادرة وأن الجهاز لديه أفكار ورؤية وخطة سيكون لها مردود جيد على كل سكان المدينة.



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