طول عمرك فنان حقيقي.. أيمن بهجت قمر محمد محيي على أغنيته الجديدة

حرص الشاعر أيمن بهجت قمر على تهنئة الفنان محمد محيي على أغنيته الجديدة "سهرانين"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع"تويتر".



نشر أيمن بهجت قمر أغنية "سهرانين"،وعلق عليها قائلاً:" أنا المعجب أيمن بهجت قمر أشهد يا محيي إنك عمرك ما خذلت جمهورك وطول عمرك فنان حقيقي وإنسان حقيقي".



يُشار أن أغنية سهرانين من ألحان محمد محيي،كلمات نور الدين حمدي،توزيع محمد العشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.



والجدير بالذكر أن مسلسل" فلانتينو " المنتظر عرضه في السباق الرمضاني المقبل من تأليف أيمن بهجت قمر، إنتاج سينرجي، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، حمدي الميرغني،سليمان عيد،دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع، محمد الكيلاني، داليا البحيري.