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الأرصاد: تقلبات سريعة خلال أيام.. ولا تخففوا ملابسكم

الأحد 01/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا شهدنا درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال الأيام الماضية، وصلت لـ 25 درجة مئوية على القاهرة، وكانت أعلى من المعدل من 4-5 درجات، منوهة بأنه اعتبارًا من الأمس بدأت درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية، وعادت لـ 21-22 درجة على القاهرة.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأحد، أننا سنشهد تقلبات سريعة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية؛ لكوننا أوشكنا على انتهاء فصل الشتاء، ويفصلنا 20 يومًا فقط عن فصل الربيع.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، والالتزام بالملابس الشتوية حتى بداية فصل الربيع، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية، مناشدة بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية أثناء الشبورة، مشيرة إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد والعريش ورفح، وهناك انعدام لفرص تساقط الأمطار اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع. 
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الطقس امطار الأرصاد

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