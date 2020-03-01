الأرصاد: تقلبات سريعة خلال أيام.. ولا تخففوا ملابسكم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا شهدنا درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال الأيام الماضية، وصلت لـ 25 درجة مئوية على القاهرة، وكانت أعلى من المعدل من 4-5 درجات، منوهة بأنه اعتبارًا من الأمس بدأت درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية، وعادت لـ 21-22 درجة على القاهرة.





وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأحد، أننا سنشهد تقلبات سريعة في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية؛ لكوننا أوشكنا على انتهاء فصل الشتاء، ويفصلنا 20 يومًا فقط عن فصل الربيع.



