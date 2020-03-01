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الكويت تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران

الأحد 01/مارس/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرح مسؤول بوزارة الصحة بالكويت في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بأن بلاده سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع العدد الاجمالي للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض في البلاد الى 46.

وأضافت أن غالبية الحالات، بما في ذلك الحالة التي تم تحديدها خلال الـ 24 ساعة الماضية، إما أشخاص سافروا إلى إيران أو كانوا على اتصال بأشخاص كانوا هناك. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

دعت السلطات الكويتية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وصرحت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الكويتية والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة، بثينة المضف، في وقت سابق، أن الوزارة تعاملت مع 118 راكبًا تم إجلاؤهم من إيطاليا، ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم، بالاضافة إلى معاينة 22 راكبًا جاءوا من إيران، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

 
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت الصحة

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