وفد إماراتي يشهد مهرجان الزمالك الرابع بجامعة حلوان (صور)

انطلقت فعاليات مهرجان الزمالك الرابع الذي نظمته كليات الفنون بالزمالك: كلية التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية.





كما حضر المهرجان وفدا من تعليم دولة الإمارات العربية الشقيقة، الذي حرص في ضوء العلاقات المتميزة بين الدولتين بما تحمله من مشاعر الود والأخاء حضور فعاليات المهرجان.





بدأت فعاليات المهرجان تحت إشراف الأستاذة الدكتورة مها مزيد، وكيل كلية التربية الفنية، والدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتورة ابتسام مكرم، وكيل كلية التربية الموسيقية، بعزف السلام الجمهوري ثم استعراضات موسيقية متنوعة قدمها طلاب فريق درام لايت بكلية التربية الموسيقية، وموكب موسيقى ومارشات موسيقية، وصولا إلى كلية التربية الفنية، تم على إثرها افتتاح معرض للفنون التشكيلية بكلية التربية الفنية، ثم التوجه لكلية الفنون الجميلة وافتتاح معرض صالون الشباب الخاص بطلاب الكلية.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن المهرجان اليوم بمثابة ملتقى فني ومهرجان سياحي بما يحملة ويقدمة من محتوى، إذ يأتي حرصا على أن يكون للجامعة دورا حيويا بارزا في نشر الفنون.





وأكد على أن المهرجان يهدف إلى نشر الوعي الفني وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب والأساتذة لتعريف الجمهور بالمخرجات التخصصية النوعية لكليات الفنون وإمكانياتها من جانب والترويج للمنتجات الفنية وتسويقها من جانب آخر.

وأشار إلى أن المهرجان يلقي الضوء على المبدعين والمبتكرين ويعرض كافة أشكال الفنون، بما يساهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الانتاج الإبداعي.





وأضاف أن هذا المهرجان يعد فرصة لعرض الإبداعات ونقلها ونشرها للمجتمع الخارجي، بالإضافة إلى أن مهرجان جامعة حلوان الرابع للفنون يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة في المرحلة الجامعية في مختلف المجالات، التي تؤهلهم للتفوق والإبداع، وذلك بهدف تنمية وإثراء شخصية الطلاب، وتعريفهم بدور الفن وأثره في التعبير عن القضايا المعاصرة.





على هامش المهرجان افتتح رئيس الجامعة "بازار الفنون" الحرف اليدوية والفنون التقليدية، وعرض لمجموعة كبيرة من ورش عمل تفاعلية مع الجمهور مثل: ورش الخزف، والنحت، والرسم والتصوير، وورش الألوان المائية، أشغال معادن وصناعة اكسسوارات، الأوريجامي، وورشة رسم الكاريكاتير، رسم البورتريه، إلى جانب ورش خاصة بالأطفال مقدمة من مكتبة مصر العامة.