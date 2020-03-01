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سعر الذهب اليوم الأحد 1-3-2020 في مصر

الأحد 01/مارس/2020 - 11:07 ص
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بوابة الفجر
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استقر سعر الذهب اليوم الأحد 1-3-2020 في السوق المحلي خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم، وكان سعر الذهب شهد حالة من التراجع خلال تعاملات اليومين الماضيين بقيمة وصلت إلى 17 جنيهًا وذلك على خلفية تراجع سعر الذهب عالميًا بسبب عمليات موسعة لجنى الارباح، لتخسر أوقية الذهب أكثر 55 دولارا للأوقية نهاية الأسبوع الماضى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 595 جنيها.
عيار 21 يسجل 695 جنيها.
عيار 24 يسجل 794 حنيها.
الجنيه الذهب 5560 جنيها.
اوقية الذهب 1586 دولارا.

وسجلت أسعار المعدن الثمين أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر 2016، في أسبوع شهد تقلبات حادة.

وقبل هذا الانخفاض الكبير، دفعت مخاوف تفشي فيروس كورونا وتحوله إلى وباء إلى ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى في 7 سنوات عند 1688.66 دولار للأوقية يوم الاثنين الماضي.


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