سعر الذهب اليوم الأحد 1-3-2020 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 1-3-2020 في السوق المحلي خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر اليوم، وكان سعر الذهب شهد حالة من التراجع خلال تعاملات اليومين الماضيين بقيمة وصلت إلى 17 جنيهًا وذلك على خلفية تراجع سعر الذهب عالميًا بسبب عمليات موسعة لجنى الارباح، لتخسر أوقية الذهب أكثر 55 دولارا للأوقية نهاية الأسبوع الماضى.





أسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 18 يسجل 595 جنيها.

عيار 21 يسجل 695 جنيها.

عيار 24 يسجل 794 حنيها.

الجنيه الذهب 5560 جنيها.

اوقية الذهب 1586 دولارا.



