عميد "تجارة عين شمس": تحسين الأداء أهم مفاهيم العصر الحديث

قال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس: إن مفهوم تحسين الأداء أصبح من أهم مفاهيم العصر الحديث، حيث أن المنافسة القوية والإبداع لا ينتجان عن استخدام الآلات والأجهزة الحديثة فحسب وإنما باستخدام أهم مصدر على الإطلاق وهو العنصر البشري المتمثل في الأشخاص، الموظفون والعاملون.





وجاء ذلك خلال ختام الدورة التدريبية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية برئاسة ا.د هيام وهبة، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان "مهارات استخدام تطبيقات قواعد البيانات Microsoft Access".





وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار سعي جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني، لتعزيز استراتيجيتها بشكل عام وكلية التجارة بشكل خاص، في دعم كافة أفراد المجتمع الجامعي لتطوير وتحسين مسارهم المهني، من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري للدولة وانعكاسه على الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين بما يساهم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتابع "قدري" أن نجاح أي مؤسسة أصبح يقاس بمدى اهتمامها بقدرات موظفيها وكفاءاتهم وحسن أدائهم لأعمالهم، وكيفية استثمار رأس المال البشري، الأمر الذي دفع كلية التجارة إلى تبني استراتيجية التدريب والتطوير بصرف النظر عن الفئة الوظيفية التي يتبع لها الموظف، مع وضع معايير لقياس مدى تأثير نتائج تطبيق برامج التدريب والتطوير على الأداء الفردي والأداء المؤسسي.

وأوضحت وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن فعاليات الدورة التدريبية أثمرت عن نتائج متميزة من المتدربين الذين قاموا بتقديم عرضًا لعدد ٨ مشروعات لقواعد بيانات تم تصميمها من قبل المتدربين أنفسهم كل تبعًا للمهام الوظيفية المتعلقة بالإدارة التابع لها.





ونوهت بأن المشاريع المقدمة تناولت أهم الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير مستوى الأداء بالكلية بصورة تدعم اتجاه الدولة إلى تفعيل سياسة التحول الرقمي بكافة القطاعات المختلفة.





وأوردت أن مشاريع نهاية الدورة تناولت عدة جوانب منها كيفية تسجيل بيانات المتقدمين الجدد من طلاب الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية إلكترونياُ، وربط قاعدة بيانات الطلاب بإمكانية استخراج بيانات حالة وتقارير عن موقفهم الدراسي.





ولفتت إلى أنها تناولت أيضًا الاستعلام من قاعدة بيانات الرسائل العلمية عن أسماء أعضاء هيئة التدريس والرسائل العلمية التى يشرفون عليها، وعرض مقترح لقواعد بيانات متعلقة بالمراسلات البريدية والشكاوى والطلبات المقدمة لإدارة الكلية.



