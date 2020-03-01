Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكويت تعلن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران

الأحد 01/مارس/2020 - 11:12 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، بأن وزارة الصحة، سجلت حالة جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران، بما يرفع العدد الإجمالي لمن تم تشخيص إصابتهم بالمرض في البلاد إلى 46.

                    

وأكد ت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفي، أن أغلب الحالات، بما يشمل الحالة التي تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي لأشخاص سافروا إلى إيران أو تواصلوا مع أشخاص كانوا هناك.

 

وفي وفت سابق، وضعت الكويت، كافة القادمين من إيران تحت الحجر الصحي، لاسيما بعد ارتفاع أعداد المصابين في إيران.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا حالة اصابة جديدة ايران الكويت

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تُوجه رسالة عاجلة بشأن "كورونا".. وتطالب المصريين بالثبات

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مديرة البرنامج الأفريقي بـ"الأهرام" تكشف مفاجآت صادمة عن سد النهضة

منذ ساعتين

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي أهلاوي وغياب الزمالك عن التشكيل المثالي لجولة الأبطال

منذ 40 دقيقة

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة طنطاوي ومبارك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تحمل أزمات.. "بكري" يكشف طبيعة مرض المشير طنطاوي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر| بث مباشر الأهلي اون لاين beIN Sport | يلا شوت الأهلي مباشر| هدف مروان محسن AHLY

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 18 ساعة

يورجن كلوب يرفض الاعتراف بأزمة ليفربول الحقيقية

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار صادم من الأهلي لكهربا قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ يوم

ريال مدريد يستفز ميسي قبل الكلاسيكو

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

السلطات الفنلندية تعلن تسجيل أولى إصابات فيروس "كورونا"

آخر التطورات وأبرز الحقائق بشأن فيروس "كورونا"

الصحة الكويتية: 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران

كورونا يغزو دول جديدة وسقوط وفيات

عبدالله بوشهري في الحجر الصحي بالكويت.. والسبب "كورونا" (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:22 ص

عاجل.. الفرصة الأخيرة لـ"كهربا" في الأهلي

سقطة رمضان صبحي في الأهلي

09:43 ص

نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة الزعيم الصحية

03:32 ص

تعرف على سر حب السيسي للمشير طنطاوي (فيديو)

03:36 ص

يورجن كلوب يرفض الاعتراف بأزمة ليفربول الحقيقية

10:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status