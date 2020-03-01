الكويت تعلن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، بأن وزارة الصحة، سجلت حالة جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيران، بما يرفع العدد الإجمالي لمن تم تشخيص إصابتهم بالمرض في البلاد إلى 46.

وأكد ت مسؤولة بوزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفي، أن أغلب الحالات، بما يشمل الحالة التي تم تسجيلها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، هي لأشخاص سافروا إلى إيران أو تواصلوا مع أشخاص كانوا هناك.

وفي وفت سابق، وضعت الكويت، كافة القادمين من إيران تحت الحجر الصحي، لاسيما بعد ارتفاع أعداد المصابين في إيران.