ريال مدريد يستفز ميسي قبل الكلاسيكو

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لاستقبال نظيره برشلونة مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.





وقامت صحيفة الماركا الموالية لنادي ريال مدريد الإسباني باستفزاز ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة قبل ساعات من لقاء الكلاسيكو اليوم على ملعب البرنابيو





وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية في تقريرها اليوم: "ميسي لم يعد يسجل ضد ريال مدريد...".





واضافت: على الرغم من تلك السجلات والأهداف الـ26 التي سجلها في مسيرته ضد الريال فهو لم يعد يسجل مؤخرًا عندما يواجه الأبيض في آخر 5 مباريات لم يسجل أي هدف وبالتحديد منذ مايو 2018 ، أي بعد مرور 336 دقيقة.





وتابعت: ميسي يرغب في كسر الجفاف بعد الغياب الطويل عن التسجيل أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.