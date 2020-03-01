غدا.. الأزهر يعقد صالونا علميا عن الوقاية من الأمراض المعدية

تعقد جامعة الأزهر، في الثانية من ظهر غد الاثنين، الصالون العلمي الأول، تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات"، بقاعة مبنى الفلك بكلية العلوم بالقاهرة.





وتعقد الندوة تحت رعاية الدكتورمحمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب شئون التعليم والطلاب، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالتوعية بالفيروسات والأمراض المعدية.





وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الصالون العلمي سيعقد بجامعة الأزهر شهريا، بدءا من مارس الجاري.