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غدا.. الأزهر يعقد صالونا علميا عن الوقاية من الأمراض المعدية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تعقد جامعة الأزهر، في الثانية من ظهر غد الاثنين، الصالون العلمي الأول، تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات"، بقاعة مبنى الفلك بكلية العلوم بالقاهرة.

وتعقد الندوة تحت رعاية الدكتورمحمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب شئون التعليم والطلاب، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بالتوعية بالفيروسات والأمراض المعدية.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، إن الصالون العلمي سيعقد بجامعة الأزهر شهريا، بدءا من مارس الجاري.

وأضاف عامر في تصريحات له اليوم الأحد، أن صالون الغد يحضره": الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، واللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور عمر عبدالعزيز من ممنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أماني أحمد عبدالسميع مدير إدارة مكافحة العدوى لمنطقة مدينة نصر، والدكتور أيمن فراج أحمد رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي بالكلية.
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الكلمات المفتاحية

كلية العلوم جامعة الأزهر بوابة الفجر الفجر الصحة الأزهر الشريف

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